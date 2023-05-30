وخلال الفترة الماضية تم تداول كلمة الماعز مرفقة بصور دييغو مارادونا وبيليه وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما تم منح العديد من النجوم في عالم الرياضة ذلك اللقب، على رأسهم الأميركي ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأميركية، السويسري روجيه فيدرر في عالم التنس.

ولا ننسى أن الملاكم العالمي محمد علي كلاي كان أول من لقب بالماعز عام 1964 بعد هزيمة سونى ليستون، وظل يلازمه طوال حياته المهنية.

أصل ومعنى تسمية لقب الماعز