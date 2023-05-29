في اليوم الأخير للدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023، الأحد، حقق كين رقما قياسيا بتسجيله 30 هدفا، ليصبح اللاعب الأول في تاريخ البريميرليغ منذ أسطورة إنجلترا ألان شيرار، الذي يسجل 30 هدفا أو أكثر مرتين في موسمين.

لكن في حالة كين، فإنه لم يتمكن في المرتين من حصد لقب الهداف، بينما فاز به في 3 مناسبات أخرى مع تسجيله عددا أقل من الأهداف.

الهداف المنحوس

• في موسم 2017-2018 خاض كين منافسة شرسة مع المصري محمد صلاح ونجح في تسجيل 30 هدفا، لكن جناح ليفربول تفوق وخطف الجائزة بفضل تسجيله 32 هدفا.

• الأمر تكرر في موسم 2022-2023، لكن المنافسة كانت محسومة مبكرا للنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي تصدر السباق بفارق كبير منذ البداية، لكنه حصل على عدد دقائق أقل بعد تأكد حسم الجائزة الفردية، وكذلك لقب البطولة لفريق.

• كين سجل في الموسم المنتهي من البريميرليغ 30 هدفا ليخسر اللقب مرة أخرى، بعد أن سجل مهاجم السيتي 36 هدفا كانت قابلة للزيادة لو لم يفضل مديره الفني جوسيب غوارديولا إراحته بالجولات الأخيرة.

• الثلاثون هدفا التي سجلها كين في موسمي 2017-2018 و2022-2023، كانت كافية لتتويجه هدافا في معظم مواسم البريميرليغ السابقة مع استثناءات قليلة.

• هالاند في موسم 2022-2023 وصلاح في موسم 2017-2018 ولويس سواريز في موسم 2013-2014 وكريستيانو رونالدو في موسم 2007-2008، وآلان شيرار في موسمي 1995-1996 و1996-1997 وآندي كولي في موسم 1993-1994، هم فقط الذي سجلو أكثر من 30 هدفا، وما دون ذلك كان يمكن لكين أن يتوج في مواسم البريميرليغ الأخرى بـ30 هدفا فقط.

• توج كين بجائزة الحذاء الذهبي 3 مرات أولها موسم 2015-2016 برصيد 25 هدفا، ثم موسم 2016-2017 برصيد 29 هدفا، وأخيرا موسم 2020-2021 برصيد 23 هدفا، لكنه عندما يسجل 30 هدفا يخسر لقب الهداف في النهاية.