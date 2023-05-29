وسيغيب صلاح للمرة الأولى عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ خروجه من الدوري المصري عام 2012، حيث اعتاد المشاركة في البطولة الكبرى مع كل الأندية التي لعب لها، سواء في الأدواء التمهيدية أو المتقدمة.

وكتب صلاح على "تويتر": "أنا مُدمر بالكامل. بالتأكيد لا يوجد عذر لما حدث. كان لدينا كل شيء نحتاجه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكننا فشلنا، نحن ليفربول وتأهلنا إلى البطولة هو أقل ما يمكننا فعله. نأسف لجماهيرنا. لقد خذلنا أنفسنا وخذلناكم".

الغياب الأول

تأكد غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ وصول صلاح، بعد أن احتل الترتيب الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع الذي تأهل من خلاله فريق نيوكاسل يونايتد.

موسم 2012-2013 شهد الظهور الأول لصلاح في دوري أبطال أوروبا مع فريق بازل السويسري، لكن انتهت المشاركة سريعا بمباراتين في الأدوار التمهيدية.

وفي موسم 2013-2014 نجح صلاح في قيادة بازل إلى دور المجموعات، ثم شارك في الموسم التالي مع تشلسي الإنجليزي، وفي موسم 2015-2016 ظهر مع روما في البطولة ذاتها.

اللاعب المصري ظهر في الأدوار التمهيدية موسم 2016-2017 مع روما، ثم في الموسم التالي قاد ليفربول بداية من الأدوار التمهيدية حتى المباراة النهائية، التي خسرها أمام ريال مدريد وشهدت إصابته الشهيرة في الكتف التي أبعدته عن مباراة منتخب بلاده الافتتاحية أمام أوروغواي في كأس العالم 2018.

مشاركات صلاح مع ليفربول توالت منذ موسم 2017-2018 وحتى 2022-2023، علما أنه حمل الكأس "ذات الأذنين" في مايو 2019، قبل أن تتوقف الرحلة الأوروبية.

هداف إفريقيا والعرب

اعتلى صلاح صدارة نجوم إفريقيا والعالم العربي في تسجيل الأهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن أزاح أسطورة تشلسي ديدييه الإيفواري ديديه دروغبا، من على القمة.

صلاح يتصدر السباق برصيد 48 هدفا بفارق 4 أهداف عن دروغبا، ثم يحل هداف برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق صامويل إيتو برصيد 33 هدفا.

في القائمة العربية التي يتصدرها صلاح أيضا، يأتي جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الجزائري رياض محرز، ثانيا برصيد 20 هدفا، ثم مواطنه رابح ماجر برصيد 11 هدفا.

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