ومع نهاية الموسم، كان يجب أن نقف على مستويات عدد من اللاعبين، كي نحدد أبرز النجوم هذا الموسم، في كل المراكز، بالإضافة لأفضل الصفقات، ونجوم التدريب.

هنا قائمة الأفضل في البريميرليغ لموسم 2022-2023 بعد نهايته:

أفضل لاعب في الموسم

النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)

النجم النرويجي جاء وأشعل البريميرليغ في موسمه الأول في البلاد، سجل 36 هدفا وهو رقم قياسي بالدوري، وكان من العناصر المؤثرة لنجاح مانشستر سيتي الساحق هذا الموسم.

أفضل مدرب في الموسم

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

المنافسة ثلاثية بين غوارديولا، والإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، والإسباني أوناي أيميري، مدرب أستون فيلا. غوارديولا قدم "عودة" رائعة لخطف اللقب من أرسنال، أما برايتون وفيلا فقدما موسما مبهرا، ونجحا بالوصول للبطولات الأوروبية.

أفضل صفقة في الموسم

البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد) وهالاند (مانشستر سيتي).

هما الصفقتان الأفضل في الموسم، نظرا للعائد الذي قدمه كل منهما في قطبا مدينة مانشستر.

نجم جديد على الساحة

الياباني كاورو ميتوما (برايتون)

الجناح الياباني تألق بشكل لافت، وكان من أهم العناصر الجديدة في صفوف برايتون "الحيوي". ميتوما كان لاعبا مغمورا قبل الموسم الاستثنائي، أما الآن فالأعين موجهة عليه.

أسوأ صفقة

البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام) والإنجليزي كالفن فيليبس (مانشستر سيتي)

ريتشارليسون جاء ليكون الحل المثالي لتوتنهام في خط الهجوم، وليكون ثلاثيا خطيرات مع هاري كين وهيونغ مين سون.

النتيجة كانت هدف واحد من البرازيلي، وأداء "مروع"، في صفقة كلفت أكثر من 60 مليون يورو.

اللاعب الآخر هو كالفين فيليبس، الذي أحضره غوارديولا لخط وسط مان سيتي، ثم لم يقتنع بأدائه، فتركه "منسيا" على دكة البدلاء.فيليبس الدولي الإنجليزي كلف أكثر من 50 مليون يورو.

أفضل حارس مرمى:

الإنجليزي نيك بوب (نيوكاسل)

الحارس الإنجليزي نقل نيوكاسل لمرحلة أخرى، بأدائه في مركز الحراسة، الأمر الذي ساعد الفريق على الوصول لدوري أبطال أوروبا.

أفضل مدافع:

الفرنسي وليام صليبا (أرسنال)

قدم المدافع الفرنسي أداء قويا جدا مع أرسنال، ومع إصابته تراجع الفريق كثيرا حتى فقد الصدارة لمان سيتي.

تشكيلة الموسم