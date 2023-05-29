ووصل لوتون لأعلى درجة في كرة القدم الإنجليزية لأول مرة في تاريخه، وسجل قصة كفاح جميلة، حيث نازع في الدرجات الرابعة والثالثة، قبل وقت قصير من اليوم.

ولكنه يواجه مأزقا الآن.

استبعاد لوتون

لوتون يخوض مبارياته على ملعب كينلوورث رود، الذي يستع لعشرة آلاف متفرج، وهو أصغر ملعب لكرة القدم في الدرجتين الممتازة والأولى.

مشاكل هذا الملعب كثيرة، وأبرزها أنه لم يتجدد كثيرا منذ تأسيسه عام 1905.

مداخل الملعب مبنية وسط منازل سكنية، بينما يعبر الجماهير عبر أزقة ضيقة للسكان، للوصول إلى الملعب.

المشكلة الحقيقية تكمن في أن لوتون ليس لديه منشآت داخل الملعب، تواكب متطلبات النقل التلفزيوني المتقدم للدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه المنشآت والمنصات، مفروضة من رابطة الدوري على جميع أندية بريميرليغ، ولا يسمح لأي فريق باللعب في الدوري دون توفيرها، من أجل الحفاظ على جودة النقل التلفزيوني التي تبث لمئات الدول حول العالم.

الحل

لوتون تاون بدأ بالفعل مشروع بناء ملعب جديد، لكن الانتهاء منه قد يستغرق أعوام، مما يعني أن الموسم القادم، لن يستطيع الفريق اللعب على الملعب الجديد الأكثر تطورا.

هناك حلين لمشكلة لوتون الحالية: