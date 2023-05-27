وحصل ويغان على خصم مبدئي بواقع أربع نقاط يوم الجمعة الماضي بعد أن فشل النادي في دفع رواتب اللاعبين هذا الشهر.

وخصمت رابطة الدوري ثلاث نقاط من ويغان، الذي هبط من دوري الدرجة الثانية، في مارس لفشله في دفع الرواتب وتم اتهامه هذا الموسم بسبب التأخر في مدفوعاته في يونيو ويوليو وأكتوبر الماضي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي "بعد الإخفاق في ضمان إيداع مبلغ يساوي 125 في المئة من فاتورة الرواتب الشهرية المتوقعة للنادي في حساب النادي المخصص بحلول الأربعاء 24 مايو...تم خصم أربع نقاط أخرى من نادي ويغان لكرة القدم".

وردا على ذلك، قال ويغان إنه "أصيب بخيبة أمل شديدة إزاء هذا القرار الأخير" مضيفا أنه "سينظر في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات القانونية ردا على ذلك".