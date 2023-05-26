وتعرض فينيسيوس، صاحب البشرة السمراء، لانتقادات عنصرية، الأحد، في مواجهة فالنسيا على ملعب ميستايا، حيث سيتم إغلاق أجزاء من مدرجاته في المباريات الخمس المقبلة كعقاب.

وتعرض المهاجم البرازيلي مرارا لإساءات مماثلة هذا الموسم.

وقالت المحكمة، ومقرها في فالنسيا، في بيان، إنه من المقرر أن يطلب من فينيسيوس الإدلاء بشهادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت ما.

كما طلب القاضي من نادي فالنسيا تحديد حراس الأمن في المباراة حتى يتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم، والاحتفاظ بأي مادة سمعية بصرية للمباراة من الدقيقة 72 لاحتمال دراستها.