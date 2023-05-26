تفاصيل مثيرة شهدتها قضية إيفان توني أحد نجوم وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، التي كشفت إصابته بـ"إدمان" من نوع خاص.
وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن قبل أسبوع إيقاف توني مهاجم منتخب إنجلترا ونادي برنتفورد 8 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، لارتكابه 232 انتهاكا لقواعد المراهنات.
ولن يكون بوسع توني (صاحب الـ27 عاما والـ20 هدفا في الدوري) اللعب مع النادي أو المنتخب حتى انتهاء إيقافه في 16 يناير 2024.
وجاءت الأخبار لتمثل صدمة كبيرة، خاصة أن ثالث هدافي الدوري هذا الموسم خلف إيرلنغ هالاند وهاري كين، قدم مستوى استثنائيا وجعل برينتفورد ينافس على المقاعد الأوروبية.
اكتشافات جديدة
وبعد إعلان الإيقاف، كشف الاتحاد، الجمعة، تفاصيل مراهنات اللاعب، وسط حديث عن حالة "الإدمان" التي يعانيها.
وجاء في التقرير الصادم للاتحاد:
- راهن توني 126 مرة في بطولات يشارك فيها برينتفورد.
- كما راهن 15 مرة على انتصار فريقه خلال مباريات في مسابقات مختلفة.
- اللاعب راهن 7 مرات على خسارة فريقه في مباريات لم يشارك فيها.
- كشفت لجنة مستقلة أجرت التحقيق بناء على تكليف من الاتحاد، عن أن توني يعاني "إدمانا حادا" على المراهنة ولعب القمار.
- وجدت اللجنة أنه "يجب إجراء تخفيض كبير على مدة العقوبة، لأن الشخص يعاني إدمان القمار الذي تم تشخيصه، وحدده الطبيب النفسي فيليب هوبلي.
- من الواضح أن عدم تحكم اللاعب فيما يتعلق بالمراهنات انعكاس لإدمانه على القمار.
- يبدو أن توني قد توقف عن المراهنات في كرة القدم، رغم أنه لا يزال يراهن في الألعاب الأخرى وصالات الكازينو.
- أكدت اللجنة أن توني أبدى استعداده للعلاج بعد نهاية الموسم، ويستعد للعودة للملاعب عندما يسمح له القانون بذلك.