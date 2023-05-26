وطالب عدد من جماهير ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي، ليفربول، تحقيق البطولة باعتبارها أقل بكثير من دوري الأبطال، لكن هذه النظرية قد تكون بعيدة عن الواقع، فالبطولة الأوروبية معقدة جدا، وقد تكون أكثر تعقيدا حتى من دوري الأبطال، البطولة التي حققها ليفربول في 2019.

لماذا تعتبر بطولة يوروبا ليغ معقدة جدا؟

الجدول المزدحم

البطولة بها دور أكثر من دوري الأبطال، وهو دور "الملحق" الذي يضع أصحاب المركز الثاني في المجموعات مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، هذا الدور يسبق دور الـ16.

هذا الدور يضيف حملا إضافيا على الأندية التي لا تتصدر مجموعتها، وقد يعني تأجيل مباريات في الدوري المحلي.

رعب في أوروبا الشرقية

بطولة يوروبا ليغ تشمل أندية أكثر من أوروبا الشرقية، على عكس دوري الأبطال الذي يجمع دول أوروبا الغربية بشكل أكبر.

اللعب في مباريات عديدة في شرق أوروبا له مصاعب كبيرة، منها رحلات الطيران المرهقة، وسوؤ الأحوال الجوية، والجماهير العدائية.

مواعيد الخميس

مواعيد مباريات البطولة يوم الخميس، وهو يوم مزعج جدا للمدربين، لأنه يكون قريبا من عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، حيث مباريات الدوري المحتدمة.

مباريات الخميس تؤثر سلبا على الفرق التي تخوض الدوري بلا شك، وسيتعين على ليفربول موازنة التشكيلة والاعتماد على مبدأ المداورة لتجنب الإصابات.

رهبة الأبطال وجرأة اليوروبا

بطولة اليوروبا ليغ تمتاز بالمفاجآت، وتدخلها الفرق جميعها، بروح "كل شيء ممكن". هذه العقلية تنبت من إنجازات الأندية المتوسطة التي ظفرت باللقب في السابق، مثل شاختار دونيتسك وإنتراخت فرانكفورت وفينورد وغيرها الكثير.

على عكس دوري الأبطال، حيث تنهش "الرهبة" من عزيمة الفرق المتوسطة والصغيرة، خاصة أمام فرق خبيرة بالبطولة مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد، في اليوروبا ليغ يختلف الأمر تماما، وممكن للفرق المتألقة أوروبيا أن تسقط في ليلة ممطرة من ليالي اليوروبا.