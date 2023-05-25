قبل أيام، أعلن النادي رحيل 4 نجوم، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزيان جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين مع نهاية الموسم الحالي.

وقال صلاح عبر موقع تويتر: "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أننا نلتقي ونتشارك اللحظات مع زملاء رائعين".

وأضاف: "فيرمينو، ميلنر، تشامبرلين، نابي كيتا، سنفتقدهم.. أتمنى أن يمنحنا القدر فرصة اللقاء مرة أخرى".

وسيخوض ليفربول آخر مباراة له في الموسم الحالي مساء الأحد المقبل، عندما يتجه جنوبا ليواجه ساوثهمبتون صاحب المركز الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز.