وكشفت الصحيفة تفاصيل لقاء جرى الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بين ميسي، وزملائه السابقين في صفوف برشلونة، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وزوجاتهم.

ويتواجد عدد من نجوم "البرسا" في فرنسا بالتزامن مع الإجازة، التي منحها لهم المدرب تشافي هيرنانديز بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأضاف المصدر: "اللاعبون لم ينشروا أي صور لهذا اللقاء على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتهزوا الفرصة لتناول العشاء مع ميسي كأصدقاء مقربين".

وأوضحت أن اللاعبين وجهوا سؤالا لميسي بشأن عودته لبرشلونة، فكان رده: "لم أتلق أي عرض من النادي".

وفسرت "موندو ديبورتيفو" ذلك بالقول إن برشلونة ينتظر الموافقة من "الليغا" قبل بدء التفاوض رسميا مع نجم باريس سان جرمان.

يأتي ذلك في الوقت، الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن الهلال السعودي تقدم بعرض "ضخم" لميسي من أجل حمل قميصه الموسم المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو"، قبل أيام، أن النجم الأرجنتيني سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.