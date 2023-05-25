واشتهر الإسماعيلي طوال تاريخه في كرة القدم المصرية بتقديم المواهب الشابة والواعدة للمنتخب، وكان مصدرا رئيسيا لبيع اللاعبين إلى الأهلي والزمالك، لكنه لم يحقق لقب الدوري منذ عام 2002، ما جعله يعيد ترتيب أوراقه حتى يعود من جديد منافسا على الألقاب، ويقدم مواهب مميزة للكرة المصرية.

البحث عن صلاح جديد

منذ انتقال محمد صلاح من المقاولون العرب إلى بازل السويسري ليبدأ رحلته الأوروبية التي استقرت به حاليا ملكا لملعب أنفيلد وهدافا لجيل ليفربول الحالي، تفتش الأندية المصرية عن صلاح جديد بين ناشئيها من أجل تسويقه وبيعه والكسب من وراء رعايته فيما بعد.

وبدأ اهتمام الإسماعيلي بقطاع الناشئين من جديد، لأسباب من أهمها عدم توافر القدرة الشرائية لمنافسة أندية القمة، وكذلك أندية الشركات والمؤسسات التي تتمتع بأفضلية في الصفقات والمفاوضات مع اللاعبين.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال مدير التخطيط والاستثمار بالنادي الإسماعيلي، والقائم بأعمال المدير الرياضي، إيهاب زنجا، إن النادي الساحلي يركز حاليا على تطوير قطاع الناشئين كأساس يتم بناء مشروع النادي الجديد عليه.

وأضاف زنجا: "قطاع الناشئين هو شغلنا الشاغل في الفترة الحالية، لدينا خطط كثيرة للمستقبل من أهمها تطوير القطاع، وهدفنا هو اكتشاف مواهب شابة ورعايتها لتدعيم الفريق الأول وكذلك لتسويقهم في أوروبا".

وتابع: "قمنا بالكثير من الرحلات الخارجية في محاولة لجعل خروج المواهب الشابة للاحتراف الخارجي أسهل، ما يمنح النادي دخلا جيدا بالعملة الأجنبية يساعده على تطوير الفريق الأول وإبرام صفقات مميزة".

وأشار إلى أن النادي اتفق "مع الشركة الإيطالية التي قامت بنقل محمد صلاح من تشيلسي إلى فيورنتينا معارا ثم إلى روما، وستبدأ العمل على تسويق المواهب الشابة داخل النادي الإسماعيلي للعب في أوروبا، على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات وخوض تجارب احترافية، أو البيع النهائي لتوفير دخل مناسب للنادي".

وختم حديثه قائلا: "يسير الإسماعيلي الآن على الطريق الصحيح، ومسيرة التطوير بدأت ولن تتوقف. انتظروا الكثير من المواهب بالقميص الأصفر في الفترة المقبلة كما اعتاد الجمهور أن يرى دائما".