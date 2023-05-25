وتلقى المهاجم تحية قبل انطلاق المباراة بعدما تعرض لإهانات عنصرية في الخسارة 1-صفر أمام فالنسيا يوم الأحد الماضي.

وكُتب على لافتة خلف أحد المرميين في ملعب سانتياغو برنابيو "كلنا فينيسيوس. طفح الكيل" إلى جانب رسائل أخرى لدعم المهاجم الشاب.

ونزل لاعبو ريال مدريد إلى الملعب مرتدين قمصانا تحمل رقم 20 الخاص باللاعب البرازيلي، وارتدى قائدا الفريقين شارات تحمل عبارات مناهضة للعنصرية.

وانضم اللاعب، مرتديا ملابس غير رياضية، إلى زملائه على أرضية الملعب حيث تلقى تحية حارة من الجماهير بعدما التقط كل اللاعبين صورة إلى جوار لافتة رسمية للرابطة الدوري تحمل عبارة "لا مكان للعنصريين في كرة القدم".

ولم يكن اللاعب جزءا من تشكيلة ريال للمباراة رغم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة فالنسيا والعقوبة المفروضة على إثرها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فينيسيوس غاب عن التدريبات قبل المواجهة بسبب مشكلة في الركبة وتابع المباراة من المدرجات إلى جانب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "تفاجأت بقرار لجنة المسابقات (بالاتحاد الإسباني لكرة القدم). أعتقد أنه القرار الصحيح".

وأضاف أن معاقبة فالنسيا بغلق ملعبه جزئيا خطوة مهمة للأمام، مشيرا إلى أنه يأمل "أن يحل هذا الموضوع قريبا. اللاعبون المحيطون بفينيسيوس متأثرون للغاية".

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من فيدريكو بالبيردي من على حدود منطقة الجزاء.

وأدرك راؤول دي توماس التعادل لصالح رايو قبل ست دقائق على نهاية المباراة.

وأحرز رودريغو هدف الفوز في الدقيقة 89 من تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء.

وقبل مباراتين على نهاية الموسم، ارتقى ريال إلى المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين أمام أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث والذي يحل ضيفا على إسبانيول في وقت لاحق اليوم وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي حسم اللقب.