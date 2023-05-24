وقال بيان صادر عن الاتحاد الإسباني "نظرا للبراهين التي أظهرتها صور الفيديو التي تقدم بها نادي ريال مدريد في ما يتعلف بحادثة طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 90+5، قررت لجنة السلوك إلغاء "العقوبات التأديبية" لهذا الطرد وسمحت للاعب البرازيلي بخوض مباراة فريقه ضد رايو فايكانو الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

كذلك عاقب الاتحاد الإسباني فالنسيا بغلق جزئي لمدرجات ملعبه خمس مباريات، وغرامة 45 ألف يورو (49536 دولارا).

وكانت لجنة التحكيم الإسبانية استبعدت في وقت سابق الحكم إيغناسيو إيغليسياس فيانويفا الثلاثاء عن مباراتيه المقبلتين، لدوره في البطاقة الحمراء التي مُنحت للاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور بمواجهة فالنسيا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكم البالغ من العمر 47 عاما قد أقيل على الرغم من أن الاتحاد الإسباني لم يؤكد ذلك ردّا على سؤال وكالة "فرانس برس".

وكان إيغليسياس فيانويفا مسؤولا عن "الفار" خلال فوز فالنسيا 1-صفر في "لا ليغا" على ريال الأحد، حيث تعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية من مشجعي الفريق المضيف على ملعب ميستايا.

وفي وقت لاحق من المباراة، طُرد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لضربه أوغو دورو لاعب فالنسيا، بعد أن شاهد الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا لقطات الإشكال بين اللاعبين على تقنية الفيديو مرات عدة.

إلا أن الفيديو الذي أظهره إيغليسياس فيانويفا لم يشمل دورو وهو يمسك بالبرازيلي حول عنقه بذراعه أولا، وهو ما كان سيشكّل أيضا مخالفة بالبطاقة الحمراء.

وكتب فينيسيوس عبر تويتر بعد المباراة "لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها".

وأضاف "كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين".