ونقلت رويترز عن مصدر قالت إنه وثيق الصلة بالأمر إن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في قرار جديد في قضية انتقالات النادي.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، ستتسبب هذه العقوبة في خروج يوفنتوس من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

يحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة قبل أن يواجه أمبولي يوم الاثنين.