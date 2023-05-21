وحقق سيتي بذلك 12 فوزا متتاليا في الدوري، ولم يخسر في 21 مباراة في ملعب الاتحاد في كل المسابقات.

واندفعت أعداد كبيرة من جمهور مانشستر سيتي إلى أرضية الملعب بعد انتهاء اللقاء، في احتفالات صاخبة سرعان ما أنهاها منظمو اللقاء استعدادا لتتويج اللاعبين أبطالا للدوري.

ولدى سيتي 88 نقطة من 36 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي خاض 37 مباراة.

وتجمد رصيد فريق المدرب فرانك لامبارد عند 43 نقطة ويحتل المركز 11.

وسجل الأرجنتيني ألفاريز هدف الفوز في الدقيقة 12، بعدما سدد كرة قوية دخلت شباك الحارس كيبا أريزابالاغا.

واعتقد ألفاريز أنه أضاف الهدف الثاني، قبل إلغائه بسبب لمسة يد على رياض محرز.

ومع حسم اللقب السبت، عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست، وتفكير سيتي في خوض نهائيين مرتقبين، في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ترك المدرب جوسيب غوارديولا العديد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء، منهم الهداف إرلينغ هالاند.