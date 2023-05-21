هنا نستعرض أقوى 10 دوريات أوروبية، التي حسم منها، ومن لم يحسم بعد.

الدوري الإنجليزي الممتاز: حسم اللقب لمانشستر سيتي

المدرب بيب غوارديولا نجح بقيادة مانشستر سيتي إلى اللقب الثالث على التوالي، بعد تجاوزه المتصدر "لفترات طويلة" أرسنال، وهيمنته على اللقب من جديد.

الدوري الإسباني: حسم اللقب لبرشلونة

برشلونة قدم موسما كارثيا في أوروبا، لكنه سيطر بكل هيمنة على الدوري الإسباني وحسم اللقب قبل 4 جولات كاملة من النهاية، متفوقا على ملاحقيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

الدوري الإيطالي: حسم اللقب لنابولي

نابولي حقق بطولته الثالثة في إيطاليا، وحسب البطولة مبكرا وبفارق كبير في موسم تاريخي.

الدوري الهولندي: حسم اللقب لفينورد

كبير مدينة روتردام استطاع العودة إلى التتويج هذا الموسم، بعد أداء استثنائي بقيادة المدرب المتألق آرني سلوت. فينورد يبتعد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن بي إس في آيندهوفن مع تبقي جولتين على النهاية.

الدوري الاسكتلندي: حسم اللقب لسيلتك

سيلتك عاد إلى عرش الكرة الاسكتلندية مغردا خارج السرب، بعيدا عن منافسه التاريخي رينجرز، كما يسعى "الخضر" لتحقيق الثنائية المحلية، حين يخوض نهائي الكأس أمام نادي إنفيرنيس.

الدوري الألماني: منافسة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

الدوري الأقوى في أوروبا هذا الموسم، من ناحية المنافسة المتقاربة، هو دوري البوندسليغا الألماني. المنافسة محتدمة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، حيث تفصل بينهما نقطة واحدة، مع أفضلية لقاء إضافي لدورتموند.

بوروسيا دورتموند يحتاج لتحقيق انتصارين أمام أوغسبورغ وماينز، لكسر عقدة بايرن ميونيخ الذي حقق اللقب في آخر 10 مواسم.

الدوري الفرنسي: المنافسة بين باريس سان جرمان ولانس

قدم نادي لانس مفاجأة من العيار الثقيل لجميع فرق فرنسا، وها هو ينافس على البطولة مع العملاق "الثري" باريس سان جرمان.

لانس يبتعد بفارق 6 نقاط عن سان جرمان، مع تبقي 3 مباريات لكل منهما. "المعجزة" ستكمن بفشل سان جرمان في تحقيق أي انتصار من مبارياته، وانتصار لانس في جميع مواجهاته، لحسم اللقب.

الدوري البرتغالي: المنافسة بين بنفيكا وبورتو

بعد موسم ممتاز أوروبيا ومحليا، بنفيكا قريب جدا من تحقيق اللقب، ولكنه يقف أمام عثرة "غريمه" سبورتنغ، الذي سيواجهه أملا بالإطاحة به في الديربي.

خسارة بنفيكا في الديربي ستعني أن الفارق بينه وبين بورتو سيبقى نقطة واحدة، مع تبقي جولة أخيرة. انتصار بنفيكا سيعني حسم اللقب مساء الأحد.

الدوري التركي: المنافسة بين غلطة سراي وفناربخشه

غلطة سراي المدجج بنجومه الجدد، وعلى رأسهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والبلجيكي دريس ميرتنز، على بعد خطوة واحدة من استعادة اللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم.

الانتصار في المباراة القادمة أمام أنقرة غوتشو سيعني حسم اللقب لغلطة سراي.

الدوري البلجيكي للمحترفين: المنافسة بين أنتويرب ويونيون سان جيلوا