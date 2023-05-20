ويستطيع بوروسيا دورتموند منافس بايرن، خطف صدارة الدوري، الأحد.

وتقدم بايرن بتسديدة قوية من سيرج غنابري، لكنه تراجع بشكل غريب ليستقبل 3 أهداف في الشوط الثاني بواسطة كونراد لايمر وركلتي جزاء من كريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي.

وبقي بايرن في الصدارة برصيد 68 نقطة متقدما بنقطة واحدة على دورتموند، الذي يحل ضيفا على أوغسبورغ الأحد.

وإذا انتصر دورتموند ستكون له اليد العليا في حسم اللقب للمرة الأولى في 11 عاما، عندما يستضيف ماينز السبت، في ختام البطولة.

وبفوزه الأول على الإطلاق في ميونيخ، ضمن لايبزيج المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويخرج بايرن لمواجهة كولن في ختام الموسم، السبت.