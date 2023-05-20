ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي تتبقى له مباراة واحدة.

وحصد سيتي، الذي يواجه تشلسي الأحد، لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في آخر 6 مواسم.

وسجل النيجيري تايو أونيي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19، بعد تمريرة بالخطأ من مارتن أوديغارد نجم "المدفعجية".

وتأكد بقاء فورست بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17 الذي يملك مباراة واحدة، و7 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز 19 الذي يملك مباراتين متبقيتين.

وهبط ساوثامبتون في وقت سابق إلى الدرجة الثانية.