تعادل الوداد المغربي، السبت، مع نظيره الجنوب إفريقي ماميلودي صنداونز 2-2، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب الأخير في مدينة بريتوريا.
وانتهى لقاء الذهاب على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء 0-0، ليتأهل الوداد إلى المباراة النهائية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في المباراة النهائية.
وبذلك يتكرر نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بنفس الفريقين، بعد أن توج الوداد البيضاوي باللقب العام الماضي على حساب الأهلي بهدفين نظيفين.
ومساء الجمعة، حجز الأهلي المصري مقعده في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي، بعدما جدد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 1-صفر في القاهرة، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة القارية.
وكانت مواجهة الذهاب في رادس قد عرفت تفوق الفريق المصري بثلاثية نظيفة.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة بعشرة ألقاب.