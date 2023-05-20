وانتهى لقاء الذهاب على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء 0-0، ليتأهل الوداد إلى المباراة النهائية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في المباراة النهائية.

وبذلك يتكرر نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بنفس الفريقين، بعد أن توج الوداد البيضاوي باللقب العام الماضي على حساب الأهلي بهدفين نظيفين.