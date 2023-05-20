أعلن نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن رحيل 4 لاعبين عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي بنهاية مدة عقودهم.

واللاعبون الأربعة هم: الإنجليزي جيمس ميلنر، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا، والإنجليزي أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين.

دماء جديدة

ووضع ليفربول عينه على 5 نجوم جدد في خط الوسط، يسعى بهم لتعزيز "خطه الأضعف" بتعاقدات خلال فصل الصيف.

الأرجنتيني أليكس ماك ألستر

بطل كأس العالم ولاعب وسط برايتون يعتبر الأقرب للتوقيع مع ليفربول، وأشارت مصادر إلى أن "الصفقة تمت" بالفعل.

ماك أليستر يعتبر "النسخة المطورة والأكثر حيوية" من قائد الفريق الحالي، جوردان هندرسون.

الإكوادوري مويزس سايسيدو

يعتبر سايسيدو أحد أهم أعمدة برايتون المتألق هذا الموسم، فهو "صمام الأمان" فيي خط الوسط، وواحد من أفضل قاطعي الكرات في البريميرليغ.

ليفربول مهتم بتعزيز "الأمان" في خط الوسط، وسايسيدو الأمثل لهذا المركز.

الإنجليزي ميسون ماونت

انتشرت الأنباء التي ربطت الدولي الإنجليزي بليفربول، في الأشهر الماضية، ووجوده سيدعم الجانب الهجومي من خط الوسط، والذي يفتقده ليفربول منذ رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو.

البرتغالي ماتيوس نونيز

من أبرز الصفقات الجديدة في الدوري هذا الموسم، صفقة لاعب الوسط البرتغالي نونيز، مع وولفرهامبتون. نونيز سيعطي دعما قويا لخط الوسط في ليفربول، حيث يجيد فتح منافذ التمرير، بالإضافة إلى قوته البدنية.

الهولندي ريان غرافينبيرش

الهولندي "المنبوذ" في بايرن ميونيخ، قد يمثل فرصة مناسبة لليفربول، فاللاعب كان يمتلك خصائص ممتازة في أياكس أمستردام، مثل القوة والخطورة الهجومية، ولكن عدم مشاركته في ميونيخ أبعده عن الصورة، وخفض سعره، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة "الريدز".