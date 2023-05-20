وفي لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، "صرخ" غوارديولا على دي بروين مطالبا إياه بتمرير الكرة.

وبعد فقدان النجم البلجيكي للكرة لصالح ريال مدريد، لوح بيده غاضبا نحو مدربه، ووجه له عبارة "اخرس.. اخرس".

تلك اللقطة أثارت جدلا كبيرا، واعتبرت تصرف دي بروين "غريبا" تجاه مدربه، الذي عرف بقوة شخصيته وسيطرته على اللاعبين.

تفسير اللقطة

وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، سؤل غوارديولا حول اللقطة.

وجاء رد غوارديولا: "أنا أحب هذا النوع من ردود الفعل من كيفن. نحن نصرخ في وجه بعضنا البعض وأنا أحب ذلك".

وأضاف مبررا عصبية اللاعب البلجيكي: "يجب أن ترى عدد المرات التي صرخ فيها علي في التدريبات، وهذا ما نحتاجه منه".

وتابع: "الأمر ليس شخصيا، فأنت بحاجة إلى هذه الأمور لتكون قادرا على المنافسة".

يذكر أن مانشستر سيتي حقق نتيجة عريضة بالانتصار 4-0 على ريال مدريد، مساء الأربعاء، كما سيحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، في حال انتصاره على تشلسي.