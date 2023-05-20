وكانت مواجهة الذهاب في رادس قد عرفت تفوق الفريق المصري بثلاثية نظيفة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة بعشرة، ويأمل تعزيز رصيده عندما يواجه المتأهل من لقاء الوداد الرياضي المغربي الذي يحل ضيفا على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي السبت، بعدما تعادلا ذهابا بنتيجة سلبية في الدار البيضاء.

وأيا يكن الطرف الثاني في النهائي، فإن الأهلي، الذي سيخوض النهائي السادس عشر في تاريخه، سيسعى للثأر حيث حرمه الوداد في الموسم الماضي من اللقب الثالث تواليا والحادي عشر في تاريخه بفوزه في النهائي 2-صفر سجلهما زهير المترجي، بينما تعرض الفريق المصري هذا الموسم لأسوأ خسارة هذا الموسم أمام الفريق الجنوب إفريقي 2-5.

وافتقد مدرب الوداد السويسري مارسيل كولر بعضا من أوراقه الأساسية بداعي الإصابة ولا سيما الحارس محمد الشناوي بسبب مشكلة عضلية، حيث شارك بدلا منه علي لطفي.

بينما قاد فريق "باب سويقة" المدرب أنس البوسعايدي الذي تسلم الدفة موقتا بعد استقالة المدرب نبيل معلول، حيث لعب الفريق بغياب ثلة كبيرة من لاعبيه الأساسيين ولا سيما الحارس معز بن شريفية وغيلان الشعلالي والمدافع الجزائري رياض بن عياد والجناح الليبي حمدو الهوني.

ومع ذلك، بدأ الفريق التونسي مهاجما، أملا في اقتناص هدفه الاول، فيما كان الفريق المصري أكثر هدوءا إذ استوعب ضغط الفريق الضيف، وحاول مباغتته حيث مرر الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سدد في العارضة لكن الحكم الموريتاني دحان بيدا أعلن عن تسلل (5).

وبعد تبادل الفريقين الفرص، افتتح حسين الشحات التسجيل لأصحاب الأرض عندما انفرد وسدد كرة قوية الى يسار الحارس محمد صدقي الدبشي، مستفيدا من تمريرة بينية ماكرة من الجنوب إفريقي بيرسي تاو (22).

وبهذه التمريرة الحاسمة ساهم تاو في تسعة أهداف للفريق المصري في آخر سبع مباريات في البطولة القارية بواقع أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

وبدأ الفريق التونسي النصف الثاني من اللقاء مهاجما، إنما خطورته جاءت سلبية على مرمى الحارس علي لطفي، واستعاد "نادي القرن" المبادرة تدريجيا مع سيطرة على وسط الملعب.

وكاد الفريق التونسي أن يدرك التعادل عبر رأسية من محمد علي بن حمودة أنقذها الحارس المصري ببراعة الى ركنية (65).

وتألق المدافع الجزائري للترجي محمد أمين توغاي في التصدي لتسديدة قوية من الشحات المنفرد ليبعدها إلى ركنية حارما الأهلي من تعزيز النتيجة (68).

وأجرى المدرب كولر تغييرات على تشكيلته بهدف إراحة بعض الأساسيين مثل تاو والشحات وحمدي فتحي، وصوّب ياسر إبراهيم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة (87).

وجرب كهربا مجددا تعزيز النتيجة إلا أن تسديدته مرت فوق المرمى (90+1).