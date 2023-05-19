ويسعى الفريق الإسباني لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة السابعة عندما يواجه روما في النهائي الذي يقام في 31 من الشهر الجاري، بعدما فاز فريق المدرب جوزيه مورينيو على باير ليفركوزن 1-صفر في النتيجة الإجمالية بعدما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي.

وبدا يوفنتوس في طريقه للوصول إلى النهائي عندما سجل البديل دوسان فلاهوفيتش هدفا بصورة رائعة في الدقيقة 67 على ملعب سانشيز بيزخوان الصاخب.

لكن سوسو أدرك التعادل بعد ست دقائق بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، ارتقى البديل إريك لاميلا عاليا ليلعب ضربة رأس رائعة سكنت الشباك.