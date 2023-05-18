كشف نادي تولوز الفرنسي، الخميس، نتائج التحقيق مع نجم المنتخب المغربي، زكريا أبو خلال، بعد الواقعة التي واجهها مع نائبة عمدة تولوز، المسؤولة عن النشاطات الرياضة، لورانس أريباجي.