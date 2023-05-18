وتأهل "مان سيتي" بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بنتيجة إجمالية 5-1، الأربعاء، فيما ضمن الإنتر بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على غريمه ميلان بنتيجة إجمالية 3-0.

وظهر على تطبيق "تيك توك" تحد غريب لكشف الأندية المتأهلة إلى الأدوار النهائية في "تشامبينزليغ" هذا الموسم، كما تعرف على الفائز باللقب.

ويقضي التحدي بوضع شعار الناديين المتنافسين على بيضتين مختلفتين، وبعدها يضربهما في بعضهما. والبيضة الناجية هي التي ستفوز في تلك المباراة، أما البيضة المنكسرة فيكون مصيرها الهزيمة.

وجرى تصوير الفيديو قبل الأدوار النهائية، واللافت أن كل نتائج البيض كانت صحيحة.

وتوقع البيض تأهل إنتر ميلان على حساب ميلان في نصف النهائي، كما توقع فوز "السيتي" على النادي الملكي.

وفي المباراة النهائية، وجد التحدي أن الفريق الذي سيفوز بالمباراة ولقب أبطال أوروبا، هو إنتر ميلان الإيطالي.