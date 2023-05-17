كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي رأيه في الواقعة، التي حصلت للنجم الشاب زكريا أبو خلال مع نائبة عمدة مدينة تولوز الفرنسية، المسؤولة عن النشاطات الرياضة، لورانس أريباجي.