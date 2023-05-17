وقال الحارس البالغ من العمر 32 عاما، والذي يلعب لفريق سيونفي الدوري السويسري، إنه سيأخذ استراحة من كرة القدم.

وأضاف "لسوء الحظ، أود أن أبلغكم بأن هذا الموسم انتهى بالنسبة لي في سيون والمنتخب الوطني.

ونقلت رويترز عن ليندنر قوله "أصبت بورم في خصيتي اليسرى. تعلمون مدى الألم الذي يعتصرنيبعد هذا التشخيص. خضعت لجراحة قبل عدة أيام وسارت بشكل جيد للغاية".

وأوضح أن الأطباء اكتشفوا الحالة في مراحلها الأولى وإنالتوقعات التالية إيجابية.

وأضاف "أتطلع إلى استعادة كامل لياقتي وجاهزيتي للعب مرة أخر ىالموسم المقبل".

وكان ليندنر الخيار الأول لمدرب النمسا رالف رانجنيك لكنه سيغيب الآن عن المباراتين المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا أمام بلجيكا في 17 يونيو والسويد في 20 يونيو.