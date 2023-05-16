وفاز الفريق الملكي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في العقد الأخير، منها 3 مع زين الدين زيدان واثنان مع أنشيلوتي، بما في ذلك الموسم الماضي عندما تغلب على مانشستر سيتي بالتخصص في قبل النهائي 6-5 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا في إسبانيا، حيث تقدم ريال مدريد بهدف مذهل لفينيسيوس جونيور، لكن كيفن دي بروين لاعب سيتي أدرك التعادل في الشوط الثاني.

تحذير صارم

وحذر أنشيلوتي، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات كمدرب، وهو رقم قياسي مع ميلان وريال مدريد، لاعبيه من التراخي أمام المنافس على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "الجودة وحدها لا تكفي لمواجهة مثل هذه المباريات. يجب أن تكون لديك أشياء أخرى".

وتابع المدرب الإيطالي: "ليس من السهل شرح وصفة ريال مدريد للنجاح، لكنني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا مميز لريال مدريد بسبب التاريخ‭"‬.

وتوقع أنشيلوتي مباراة متكافئة مثلما حدث في التعادل في ملعب "سانتياغو برنابيو" الأسبوع الماضي، وأضاف: "الغد (الأربعاء) لن يكون مختلفا عن مباراة الذهاب".

واستطرد: "نريد تحسين بعض الأشياء من الأسبوع الماضي. سيتي لديه أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي وسيكون الأمر مثيرا".

استمتاع بكل لحظة

من جهة أخرى، قال غوارديولا في مؤتمره الصحفي: "ربما يحمل إرثي كتابا حول ذلك يوما ما. الإرث هو أننا حظينا بأوقات رائعة ولعبنا كرة قدم رائعة. أفضل إرث تستطيع تحقيقه هو أنك لعبت جيدا وقدمت أداء رائعا".

ولهذا طلب غوارديولا، البالغ من العمر 52 عاما، من لاعبيه الاستمتاع بدلا من التركيز على قوة اللقاء.

وأضاف المدرب الإسباني: "نعلم مدى أهمية المباراة. ربما هي واحدة من أهم المباريات ولا يمكننا إنكار ذلك. لكني طلبت من اللاعبين أن يستمتعوا باللحظة. نحن محظوظون بشكل لا يصدق لوجودنا هنا. سنفعل كل شيء ونقدم كل شيء".

وقال غوارديولا إن فريقه يجب أن يلعب بشكل "أفضل بكثير" من مباراة مدريد، وعبر عن أمله في أن يكون فريقه أكثر مرونة في الهجوم.

وخسر سيتي أمام تشلسي في ظهوره الوحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021.