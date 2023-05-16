وقالت الإذاعة في تقرير خاص، إن أبو خلال دخل "في مشادة كلامية" مع نائب عمدة تولوز، المسؤولة عن النشاطات الرياضة، لورانس أريباج.

ماذا حصل؟

بعد الانتصار التاريخي لتولوز بنتيجة 5-1 على نانت نهاية أبريل الماضي، وتحقيق لقب كأس فرنسا، تجمع الفريق مع الجماهير في مجلس البلدية، لإلقاء كلمات والاحتفال.

وخلال كلمة لمدرب الفريق فيليب مونتانييه، بدا وأن عددا من اللاعبين استمروا بالاحتفال خلفه.

وفقا للإذاعة، هذا الأمر دفع مسؤولة مدينة تولوز، لورانس أريباج، لمواجهتهم، وطلبت منهم أن يخفضوا أصواتهم خلال الكلمة.

رد أبو خلال

ووفقا للإذاعة، مطالب أريباج أزعجت أبو خلال، فرد عليها قائلا: "النساء في منزلي لا يتحدثون بهذه الطريقة مع الرجال".

الأمر الذي صدم أريباج، التي عادت وطالبته بالهدوء، مشيرة إلى "إنهم في مبنى للبلدية، تابع لجمهورية فرنسا".

ووفقا للإذاعة، عاد أبو خلال لمواجهة نائب العمدة خلال العشاء الذي لحق الاحتفال، وطالبها بالاعتذار مما بدر منها.

أريباج أكدت لإذاعة مونتي كارلو إنه "لا توجد قصة هنا"، مشيرة إلى أن كل ما في الأمر هو أن لاعبي كرة القدم لا يحبون أن يطلب منهم الصمت.

يذكر أن أريباج كانت عضو في حزب UMP اليميني الوسطي السابق.

تبعات الواقعة

نادي تولوز قرر إيقاف النجم المغربي، وعزله عن تدريبات الفريق الجماعية، لأجل غير مسمى، حتى يتم التحقيق في مزاعم إذاعة مونتي كارلو.

ووصف النادي الاتهام "بالخطير"، مؤكدا إنه سيقوم بإجراء تحقيق مفصل بالواقعة.