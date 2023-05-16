وواصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث، ومانشستر يونايتد الرابع، بفوزه على ليستر سيتي، يوم الإثنين.

ورغم تحقيق ليفربول انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلا أن كلوب قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "لا أعتقد أننا سننهي الموسم في المربع الذهبي بالنظر للطريقة التي يلعب بها مانشستر يونايتد ونيوكاسل. الفريقان يتمتعان بجودة عالية".

وأضاف كلوب: "سيكون عارا حقيقيا إذا تراجعا ولم نستفد من الأمر، لذلك علينا القيام بعملنا".

وتابع: "بالنسبة لمنافسينا على بطاقة التأهل لدوري الأبطال، أعتقد أنهم فضلوا أن نخسر اليوم، سأكون في مكانهم أنا أيضا".

واختتم حديثه قائلا: "هل سيتعثر منافسونا؟ لا أعلم، هل سنفوز نحن في آخر مباراتين؟ لا أعرف، لا أعتقد أنه من المرجح أن يتعثر مُنافسونا، ولكن إذا حدث ذلك علينا أن نكون قادرين على الاستفادة من ذلك"، وفقما نقلت "الإندبندنت" البريطانية.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل ومانشستر يونايتد في المركزين الثالث والرابع برصيد 66 نقطة، مع العلم أن ليفربول لعب مباراة أكثر منهما.

وسيواجه ليفربول في الجولتين الأخيرتين في "البريميرليغ" هذا الموسم أستون فيلا السبت المقبل، قبل أن يختتم الموسم بلقاء ساوثهامبتون يوم الأحد 28 مايو.