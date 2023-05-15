وأعلن نادي العاصمة الأحد أن إيميليانو، نجل دياس، سيستلم مهام الإشراف على الفريق الأول.

وكان الهلال أنقذ موسمه بفوزه بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح، بعد فقدانه لقب دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، واحتلاله المركز الرابع في الدوري السعودي راهنا بفارق كبير عن الاتحاد المتصدر.

وقال الهلال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن إيميليانو دياس سيقود الدفة الفنية للأزرق "خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الجاري، وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على مغادرة الأرجنتيني رامون دياس إلى بلاده للوقوف بجانب عائلته، بعد تعرضها لحادث مروري، نتج عنه حالة وفاة وإصابتين، وذلك خلال شهر مارس الماضي".

وسيقود إيميليانو "الزعيم" في مباراته المرتقبة ضد الاتحاد الثلاثاء، ثم مباريات ضمك والعدالة وأبها والرائد، علما أن الهلال يملك 49 نقطة في المركز الرابع، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد.

وداع مؤثر

وودع دياس، الذي ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل، اللاعبين وكتب رسالة لجماهير الهلال في حسابه على "إنستغرام" جاء فيها:

• "جئت إلى هنا لأواجه تحديا احترافيا وأصبح جزءا من حياتي".

• "شعرت دوما ن هذه المجموعة من اللاعبين بمثابة أطفالي، لذا أشكركم على كل اللحظات التي أمضيناها سويا".

• "سأحمل في قلبي وإلى الأبد المعاملة التي تلقيتها من أبناء هذا البلد".

وقاد دياس (63 عاما) الهلال لفترتين، الأولى بين 2016 و2018 والثانية بدءا من 2022، أحرز خلالهما لقب الدوري مرتين وحل وصيفا في دوري أبطال آسيا مرتين وبلغ نهائي مونديال الأندية الأخير أمام ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن إيميليانو دياس قاد الهلال في مباراته أمام الاتفاق في مارس الماضي بالدوري، وحقق الانتصار عليه 3-0.