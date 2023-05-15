وخلال احتفال نجوم برشلونة على أرضية ملعب إسبانيول، بالرقص على شكل دائرة، اقتحم عدد من مشجعي إسبانيول الملعب.

اقتحام الجماهير كان بهدف الاعتداء على لاعبي برشلونة، خاصة وأن عداوة تاريخية تجمع الفريقين المنتميين لمدينة برشلونة.

ومع دخول الجماهير وتوجههم لموقع رقص اللاعبين، بدأ اللاعبين بالركض نحو نفق غرف الملابس، وأسرعوا بالخروج من الملعب، بينما انتشر رجال الأمن.

واستطاع قوات الأمن السيطرة على الوضع، ولم يتعرض أي من لاعبي برشلونة للاعتداء.