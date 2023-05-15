وأحرز هالاند هدفا لمانشستر سيتي في مرمى إيفرتون بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح "السيتيزنز".

وبهذا الهدف بات رصيد هالاند 36 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ضربات جزاء، في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 44 هدفا بجميع المسابقات.

هدف هالاند في مرمى إيفرتون جعله يحطم الرقم القياسي للدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم 2017-2018.

ويستعد سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعد التعادل ذهابا 1-1 في مدريد.

ويحلم سيتي بحصد اللقب القاري لأول مرة، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويحلم بتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.