ثلاث جولات فقط تفصلنا عن خط نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فشل ليفربول في المنافسة على اللقب مثلما فعل في المواسم السابقة، بات كل طموحه يتلخص في حصد المركز الرابع للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.