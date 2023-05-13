وكان الأهلي خاض نهائي 2020 من دوري الأبطال الأفريقي ضد الزمالك وفاز بلقبه التاسع آنذاك، قبل أن يعلن "الفيفا" عن بطولة كأس العالم الموسعة بمشاركة 32 فريقا حول العالم وزيادة عدد مقاعد القارة السمراء.

مشاركة الزمالك

أكد الكثير من خبراء كرة القدم، ومن بينهم المحلل الفني خالد بيومي، مشاركة الزمالك في كأس العالم 2025 في حالة فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا هذا العام، حيث سيشارك الفريق الأبيض بصفته وصيفا لبطولة 2020 بدلا من الأهلي الذي سيشارك بصفته بطلا لمسابقة 2023 حال تتويجه باللقب.

الزمالك لم يسبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث لم يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2002، ويقتصر التأهل إلى المسابقة على الفريق المتوج بالبطولة القارية، وهو ما أبعد الأبيض عن المشاركة الدولية المرموقة في بطولة "الفيفا".

وفي الموسم الحالي من دوري الأبطال، ودع الزمالك المسابقة من مرحلة المجموعات ليفقد من جديد فرصته في الظهور بكأس العالم للأندية، لكن منحه البعض الأمل بأطروحة مشاركته بصفته وصيفا لبطل 2020.

لائحة فيفا تحسمها