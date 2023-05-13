وقال معلول في منشوره: "اتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، و اعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة ".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛ لكنني حاولت بكل ما في وسعي من إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج ".

وأكمل: "لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعب، الحمد لله نجحنا في أشياء و أخفقنا في أشياء أخرى والإنسان يخطئ ويصيب، وتغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب و تقديم استقالتي لرئيس النادي ".

وختم منشوره: "أدعو كافة الجماهير الترجية إلى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكأس ورابطة الأبطال الإفريقية".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن التونسي نبيل معلول، أصبح قريبا من الرحيل عن الفريق في ظل سوء نتائج الفريق وكان آخرها الخسارة من الأهلي بنتيجة (3-0).

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي، يوم الجمعة المقبل 19 مايو في إياب دور نصف النهائي للبطولة الإفريقية بملعب استاد القاهرة الدولي.