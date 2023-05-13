ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سولشاير قوله إنه نصح "الشياطين الحمر" بالتعاقد مع إيرلنغ هالاند في عام 2018 مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، لكن النادي رفض.

وكان المدرب النرويجي يدرب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في صباه، قبل أن ينتقل الأول إلى تدريب "مان يونايتد"، فيما وقع الثاني لفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال سولشاير: "اتصلت بمانشستر يونايتد قبل حوالي 6 أشهر من تدريب الفريق، وأخبرتهم بأن لدي هذا المهاجم (هالاند) لكنهم لم يستمعوا إلي".

وأضاف: "لقد طلبت 4 ملايين جنيه إسترليني فقط من أجل هالاند، لكنهم لم يوقعوا معه".

وكان سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، بينما كان سالزبورغ اتفق على ضم هالاند في أغسطس من نفس العام.

وبعد سالزبورغ، حمل هالاند قميص بوروسيا دورتموند الألماني، ثم انتقل بعدها إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

يشار إلى أنه تم اختيار هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنحليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 35 هدفا، كما أنه حطم الرقم القياسي للاعب في البريميرليغ في جميع المسابقات بواقع 51 هدفا.

ونال هالاند مؤخرا جائزة أفضل لاعب في العام، التي تمنحها رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا.