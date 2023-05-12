وقالت الصحيفة إن برشلونة وضع "خطة جدوى" سيقدمها لرابطة الدوري الأسبوع المقبل، وفي حال تحقيق أهدافها سيستطيع الفريق التعاقد مع ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي بالفعل طلب من الإدارة المحاولة بجدية للتوقيع مع ميسي، وإعادته إلى كتالونيا، وهي مهمة صعبة بحكم ارتفاع راتب اللاعب، فضلا عن العروض السخية التي يتلقاها من الدوري السعودي.

ومن ناحيته، أشار رئيس الرابطة خافيير تيباس، إلى أن رحيل أسطورة الفريق سيرجيو بوسكيتس نهاية الموسم، تزيد من فرصة التوقيع مع ميسي، من الناحية المادية.

من ناحية أخرى، يسعى برشلونة كذلك للتوقيع مع لاعب وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي، لتعويض رحيل بوسكيتس في خط الوسط.

وكانت وكالات أنباء أشارت إلى أن ميسي الذي سيكمل عامه السادس والثلاثين في يونيو المقبل، اتفق بالفعل مع أحد الأندية السعودية مقابل راتب خيالي، لينافس غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

لكن "إلموندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن برشلونة يعمل جاهدا لتقليل فاتورة إنفاقه، في محاولة لإقناع رابطة الليغا بالسماح له بضم أسطورة الأرجنتين.