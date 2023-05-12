السنوات الماضية شهدت مواجهات نارية بين الأهلي والترجي في كل مراحل البطولة، خاصة النهائي، وتكتسب اللقاءات جماهيرية كبيرة واهتماما إعلاميا واسعا.

المواجهة الأخيرة

تعود آخر مواجهة بين الأهلي والترجي إلى دوري أبطال إفريقيا عام 2021 في نصف النهائي، ونجح الأهلي في الفوز بملعبه 3-0، بعد أن فاز في تونس ذهابا بهدف نظيف.

الأهلي نجح في الفوز بالبطولة لآخر مرة عندما تغلب على الترجي في نصف النهائي، ليهزم بعدها كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية نظيفة.

الزيارة الأخيرة للنادي الأهلي على ملعب حمادي العقربي الشهير بملعب رادس، انتهت بفوز الأحمر بهدف نسي به الهزيمة على نفس الملعب بثلاثية نظيفة في نهائي 2018.

المواجهة الأبرز

يختلف جمهور الفريقين على المواجهة الأهم بينهما، لكن يمكن اعتبار نهائيي 2012 و2018 هما الأبرز في تاريخ مواجهات الفريقين.

في نهائي دوري الأبطال 2012 اقتنص الترجي تعادلا في الإسكندرية مع الأهلي على استاد الجيش في برج العرب بهدف لكل فريق، ثم خسر في الإياب على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

كان الأهلي قريبا من تكرار التفوق على الترجي في نهائي 2018 عندما فاز ذهابا بالإسكندرية 3-1، لكنه خسر في رادس بثلاثية نظيفة ليخسر اللقب.

تاريخ المواجهات

لعب الأهلي والترجي 22 مباراة في البطولات الإفريقية، من بينها 20 مواجهة في دوري أبطال إفريقيا على مر التاريخ.

الأهلي لديه الأفضلية في المواجهات المباشرة حيث حقق الفوز 10 مرات، مقابل 4 انتصارات فقط للترجي، وحضر التعادل 8 مرات.

ملعب رادس كان مسرحا لمواجهة الترجي والأهلي من قبل في 8 مناسبات، حيث بات مألوفا لدى الضيف المصري وجمهوره، كما هو الحال بالنسبة لاستاد القاهرة وكذلك برج العرب في الإسكندرية بالنسبة للفريق التونسي.

قائمة مكتملة

باستثناء الإصابات طويلة المدى، سافر النادي الأهلي إلى تونس بقائمة متكملة تضم كل لاعبيه الأساسيين في الفترة الماضية والعناصر التي يعتمد عليها المدير الفني مارسيل كولر في التدوير والتغييرات.

شهدت قائمة الأهلي عودة لاعب الوسط عمرو السولية الذي تغيب عن مواجهة كأس السوبر المصري في أبو ظبي ضد بيراميدز الأسبوع الماضي للإصابة، كما عاد محمود متولي مدافع الفريق بصورة طبيعية.

غيابات الترجي