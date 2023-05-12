ونال اللاعب النرويجي 82 بالمئة من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريغارد.

وأبهر هالاند (22 عاما) الجميع بغزارة أهدافه في موسمه الأول مع سيتي الطامح للتتويج بثلاثية تاريخية.

وأصبح هالاند صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حين أحرز هدفه 35 في شباك وست هام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.

ولعب دورا بارزا في تصدر فريق المدرب بيب غوارديولا الدوري بفارق نقطة واحدة عن أرسنال مع تبقي أربع جولات، ولسيتي مباراة مؤجلة.

وفي الأسبوع المقبل يستضيف سيتي منافسه ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية، كما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمه مانشستر يونايتد في الثالث من يونيو المقبل.

ونالت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي لقب أفضل لاعبة من الرابطة، وستتسلم مع هالاند الجائزة يوم 25 مايو الجاري.