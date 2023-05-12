وحقق صلاح رقما قياسيا في موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018) بتسجيله 32 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة من "بريميرليغ" من 38 مباراة، إلا أن هالاند حطم رقم صلاح في الموسم الحالي، بوصوله إلى 35 هدفا بقميص مانشستر سيتي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي: "تحطيم هالاند لرقم صلاح القياسي؟، رقم صلاح سيظل خالدا على الأقل في ذاكرتنا نحن مشجعو ليفربول".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح سيعتزل كواحد من عظماء اللعبة ولا يزال أمامه عدة سنوات للتألق وتحسين أرقامه".

وتابع: "في موسمي الأول هنا حقق ليستر سيتي لقب الدوري في واحدة من القصص الاستثنائية، الآن الوضع مختلف تماما وهم يكافحون من أجل الهروب من الهبوط".

وأردف: "أتوقع مباراة صعبة للغاية أمام ليستر وعلينا أن نكون جاهزين لذلك، إنهم في حاجة لكل النقاط التي بإمكانهم الحصول عليها".

وأتم: "ليفربول لا يزال ناديا كبيرا وجذابا للكثير من اللاعبين ولا يوجد لديّ شك في ذلك، لكن إتمام الصفقات يبدو أصعب إذا لم نكن نلعب في دوري أبطال أوروبا".

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي، الإثنين المقبل، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر يحتل حاليا المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أول مراكز الهبوط، برصيد 30 نقطة.

فيما يحتل ليفربول المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، ويأمل في اقتحام المربع الذهبي لحصد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.