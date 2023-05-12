وسجل المهاجم المغربي يوسف النصيري في بداية الشوط الأول بتسديدة متقنة من مسافة قريبة وكان بإمكان إشبيلية تعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول.

وأطلق يوفنتوس، الذي بدا بلا أنياب، تسديدته الأولى على المرمى في الدقيقة 65 لكنه تمكن من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما لعب المدافع غاتي الكرة برأسه من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب باستاد سانشيز بيز خوان يوم الخميس المقبل.

وسيلعب الفائز منهما مع المنتصر من مواجهة روما وباير ليفركوزن في النهائي الذي سيقام يوم 31 مايو في بودابست.