وكتب مونبلييه على موقعه الرسمي: "تم التوصل إلى اتفاق من أجل قدوم المدافع الدولي السويسري الواعد بشير عمر جيش، والجناح الدولي الأردني موسى التعمري".

وأضاف النادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي مرة واحدة عام 2012، أن اللاعبين قادمان من زيوريخ السويسري ولوفان البلجيكي تواليا، وسيلتحقان بمونبلييه موسم 2023-2024، من دون الإشارة الى قيمة الصفقتين ومدتهما.

واستهل التعمري الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين في العاشر من يونيو المقبل، مسيرته الكروية مع شباب الأردن عام 2016، وبقي في صفوفه حتى صيف 2018، علما أن شباب الأردن أعاره موسم 2017-2018 إلى مواطنه الجزيرة، وتوج معه بطلا لمسابقة الكأس المحلية وحل معه وصيفا لبطل الدوري.

وفي صيف 2018 انتقل إلى أبويل القبرصي، ولعب معه حتى صيف 2020 وتوج معه بلقب الدوري عام 2019، كما حقق نجاحا كبيرا وسجل 13 هدفا في 74 مباراة، قبل أن يوقع عقدا لمدة 3 أعوام مع لوفان ينتهي الصيف المقبل.

وكان التعمري، الذي شُبه بنجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح بسبب اختراقاته السريعة على الجناح ومهاراته الفردية، في طريقه إلى الانضمام لنانت الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الجاري.

حقق التعمري موسما جيدا ومقنعا مع لوفان، حيث سجل 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 34 مباراة، وأنهاه في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

ويعتبر التعمري أحد الركائز الأساسية للمنتخب الأردني.

من جهته، يملك عمر جيش بوسني الأصل البالغ من العمر 21 عاما خبرة اللعب لمدة 5 مواسم في الدوري السويسري مع زيوريخ، وتوج معه بلقب الدوري العام الماضي.

وخاض المدافع الشاب 19 مباراة هذا الموسم، ولعب 4 مباريات دولية مع المنتخب السويسري منذ عام 2020.