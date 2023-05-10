وقال ألتراس باريس سان جرمان، الأربعاء، إن "الخطوة لا تشمل فقط فريق الرجال، لكن أيضا فريق السيدات وفريق كرة اليد".

وأضاف في بيان عقب اجتماع غير مثمر مع مسؤولي النادي: "الأحداث الأخيرة وحالة علاقتنا المشتركة مع الإدارة، تقودنا إلى الاعتقاد أن هذا هو الحل الأفضل والوحيد الذي يحتمل أن يحافظ على مستقبل مشترك".

ويتبقى لباريس سان جرمان، الساعي للفوز بلقبه الحادي عشر في الدوري الفرنسي، 4 مباريات فقط هذا الموسم، من بينها اثنتان في ملعبه "بارك دي برينس". ويتصدر الدوري بفارق 6 نقاط عن نادي لانس صاحب المركز الثاني.

وساهم فشل النادي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم الاستثمار الضخم لتجنيد أكبر نجوم اللعبة، في تدهور العلاقة مع الألتراس.

واحتج بعض المشجعين مؤخرا أمام مقر إقامة اللاعب البرازيلي الدولي نيمار، خارج باريس، وهي خطوة وصفها المدرب كريستوف غالتييه بأنها "خارجة عن نطاق السيطرة وخطيرة".

كما عبروا عن إحباطهم تجاه ليونيل ميسي، الذي من المرجح أن يرحل عن باريس سان جرمان خلال أسابيع.