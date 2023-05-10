ورغم التعادل الذي حققه مانشستر سيتي على ملعب البرنابيو، فإن أمر التأهل للنهائي لم يحسم بعد وفق غوارديولا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن غوارديولا قوله: "يجب أن نهنئ الفريق بأكمله. المهم الآن بالنسبة لنا مباراة الإياب والتي لن تكون سهلة أبدا".

وأضاف: "سجلنا عندما كان ريال مدريد أفضل منا في اللقاء. علينا في المباراة القادمة تعديل تمركز بعض اللاعبين وخصوصا بالنسبة لخط الهجوم. من الضروري إيجاد مساحات أمام هالاند الذي كان ملاحقا من ألبا وروديغر".

وعن أداء هالاند قال غوارديولا: "كانت المسافات بين قلبي الدفاع والظهيرين ممتلئة باللاعبين. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لهالاند، لكنه تحرك بشكل جيد وحصل على الفرص".

وحذر من خطورة توني كروس وفينيسيوس جونيور، مؤكدا ضرورة مراقبتهما في اللقاء القادم.

وسجل لاعب الوسط كيفن دي بروين هدفا رائعا من تسديدة منخفضة ليقود مانشستر سيتي للتعادل 1-1 مع مضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وأدرك لاعب الوسط البلجيكي التعادل في منتصف الشوط الثاني بعدما افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد قبل الاستراحة بتسديدة مذهلة أيضا.

وهيمن سيتي على مجريات المباراة في بدايتها لكن التقدم كان من نصيب ريال مدريد بفضل تسديدة رائعة أطلقها فينيسيوس من عند حدود منطقة الجزاء في أول محاولة لريال على المرمى في الدقيقة 36.

وكان حامل اللقب الطرف الأفضل بعد الاستراحة وفرض سيطرته على المباراة، لكن سيتي أدرك التعادل بفضل كرة استعادها نتيجة الضغط العالي قبل أن يسكنها دي بروين الشباك بتسديدة رائعة ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب الأسبوع المقبل.