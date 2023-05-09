رونالدو انتقل في مفاجأة كبرى إلى نادي النصر عقب بطولة كأس العالم الأخيرة، ليضع حدا لمسيرته في الملاعب الأوروبية، ويحصل على أجر تاريخي جعله بين الأعلى دخلا في تاريخ الرياضيين بشكل عام.

وعقب أزمته الأخيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض ليونيل ميسي تجديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية، لتحوم حوله الشائعات بالانتقال إلى الأزرق السعودي، تزامنا مع زيارته للمملكة العربية السعودية.

التقارير أشارت إلى حصول ميسي على 400 مليون يورو في الموسم الواحد نظير الموافقة على اللعب لنادي الهلال السعودي، وهو ما يوزاي ضعف ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو.

العودة للصراع التاريخي

• بانتقال كريستيانو إلى الدوري السعودي، جفت الأقلام التي عكفت على تسجيل أرقامه في أوروبا مقارنة بميسي، وتوقف عداد الأهداف بينهما والمساهمات للزملاء، وانفرد الأرجنتيني بكل الأرقام المتاح له كسرها بمفرده في أوروبا، لكن قد يترك بطل العالم كل ذلك ويعود إلى صراعه الشخصي مع رونالدو في ملعب عربي جديد.

• سجل التاريخ حتى الآن 1023 مباراة لميسي سجل خلالها 805 هدفا وصنع 356، بينما لعب رونالدو 1163 مباراة سجل خلالها 835 هدفا وصنع 236، ليسجل البرتغالي هدفا كل 113 دقيقة مقابل هدفا كل 105 دقيقة للأرجنتيني.

• لعب ميسي ضد رونالدو 36 مباراة ضد بعضهما البعض خلال مسيرتهما الحافلة بالمنافسة على الألقاب الفردية والجماعية، كان التفوق خلالها من نصيب الأرجنتيني في الانتصارات والأهداف.

• فاز ميسي في 16 مباراة مقابل 11 لرونالدو، وسجل 22 هدفا مقابل 21 لنظيره البرتغالي، وكانت المباريات بالكامل في بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، والمباريات الودية الدولية بين الأرجنتين والبرتغال.

تغيير في أجواء البطولة

• شهد الدوري السعودي زخما ضخما بانتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، وبات حديث وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عالميا كل أسبوع، مع متابعة خاصة لأحداث البطولة وما يفعله أسطورة البرتغال في المسابقة كل جولة ومنافسته على الألقاب الفردية.

• بانتقال ميسي إلى الدوري السعودي ستحظى المسابقة باهتمام إعلامي مضاعف نظرا لعودة الصراع المعتاد بينه وبين رونالدو، بالإضافة إلى قيادة كل لاعب لفريق ينافس على البطولات المحلية والقارية بقوة بعد التدعيمات الكبرى لكل فريق.

• واجه رونالدو الكثير من الهتافات خلال مواجهاته المحلية في السعودية من أنصار المنافسين الذي يهتفون لميسي في محاولات لاستفزازه، وسيحدث العكس عند انتقال ليونيل إلى الدوري السعودي حيث سيهتف البعض باسم كريستيانو ضده، تماما كما كان يحدث في الملاعب الأوروبية.

• الدوري السعودي سيتحول إلى ساحة للمعركة الأخيرة المحتملة بين رونالدو وميسي، حيث اقترب كل منهما من الاعتزال، وقد تكون المحطة العربية هي الأخيرة التي سيسجلها التاريخ في الصراع الثنائي بينهما الذي قد يمتد إلى 20 عاما.

• مواجهات النصر والهلال ستتزداد أهميتها بحضور رونالدو وميسي، وستحظى بمتابعة عالمية، قد تشبه مواجهات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وقد تتسابق القنوات العالمية لبث المواجهات على شاشاتها ما يزيد من أهمية وقيمة المسابقة السعودية.

• انتقال ميسي بصحبة رونالدو إلى الدوري السعودي، سيفتح المجال للمزيد من الانتقالات الكبرى، حيث بدأت أسماء كبرى ترتبط بالانتقال لأندية الدوري السعودي مثل الثنائي الإسباني سيرجيو راموس وسيرجيو بوسكيتس، والكرواتي لوكا مودريتش، مع طرح أسماء مدربين كبار مثل لويس إنريكي وجوزيه مورينيو وغيرهم.