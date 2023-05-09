حالة متولي

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب نادي الأهلي، أن حالة اللاعب الصحية جيدة، فيما أفادت مصادر صحفية بأنه سيتم عرض محمود متولي على طبيب متخصص في أمراض القلب لإجراء فحوص طبية شاملة للاطمئنان على حالته، مع استبعاده من رحلة الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي، ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حالات الإغماء وفقدان الوعي تتكرر في ملاعب كرة القدم من وقت لآخر، وتعد حالة لاعب وسط الدنمارك كريستيان إريكسن، من أشهر تلك الحالات، حيث سقط اللاعب على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والذي استضاف اللقاء الافتتاحي لبطولة يورو 2020 بين الدنمارك وفنلندا، مسببا حالة من الهلع بين المتابعين للمباراة.

استطاع الجهاز الطبي الوصول للاعب بسرعة وتقديم الإسعافات الأولية له، وبعد فحوص شاملة ومتابعة تم زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، وعاد بعدها إريكسن للمشاركة في المباريات بعد قرابة 8 أشهر من تلك الواقعة.

مجهود كبير على القلب

غالبا تحدث حالات فقدان اللاعبين للوعي أثناء المباريات القوية التي تتميز بالسرعة، حيث يتعين على القلب النبض بسرعة كبيرة لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، فيحدث انخفاض في ضغط الدم، أو معدل ضربات القلب، وقد يحدث فقدان الوعي نتيجة للارتجاج أو الصدمات في الرأس خلال الالتحامات البدنية بالملعب، وأحيانا ترتبط بأمراض أخرى لها علاقة بحالة القلب، مثل توقف القلب عن ضخ الدم للدماغ، أو حدوث خلل في عضلة القلب.

أجراءات ضرورية

استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق في مصر، الدكتور جمال شعبان، أوضح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه عند السقوط في ملعب الكرة، هناك إجراءات ضرورية للحفاظ على سلامة اللاعب أهمها:

• بمجرد سقوط اللاعب يجب على أقرب زميل له، (مثل محمد الشناوي لحظة سقوط محمود متولي لاعب الأهلي) الانبطاح بجواره على الأرض، والقيام بتدليك للقلب وهو ما يعرف بــ"إنعاش القلب"، وذلك حتى حضور الفريق الطبي المصحوب بجهاز الصدمات لإسعافه.

• بعد ذلك ينقل اللاعب للمستشفى للاطمئنان عليه وإجراء فحوص عدة، مع القيام برنين مغناطيسي على المخ للتأكد من سلامته وعدم وجود ارتجاج أو غيره.

• إنجاز رسم للقلب، وفحص بالموجات فوق الصوتية، وأشعة الرنين المغناطيسي، للتأكد من عدم وجود تضخم في عضلة القلب، أو وجود اختلال كهربي، وفي حال ظهور أي أعراض قد تهدد حياة اللاعب، يجب استكمال الدراسات الكهرو - فسيولوجية للحالة ووضع العلاج المناسب.

• الإغماء خلال المباريات قد تكون أسبابه بسيطة مثل نقص الأملاح، أو الحاجة لمحاليل، أو غيرها، وقد تكون أسبابه خطيرة، والفحوص هي التي تحدد مدى خطورة الحالة.

• سقوط اللاعب يجب أن يؤخذ على محمل الجد وعدم اعتباره أمرا عاديا.

• حالة اللاعب الدنماركي إريكسن من أشهر حالات الإغماء وانتهت بزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب حتى يعود للملاعب.

ما هي كهرباء القلب؟

وأوضح استشاري أمراض القلب أن كهرباء القلب هي المنظومة المسؤولة عن انتظام دقات القلب، وهي تعمل بمعدل منتظم نتيجة وجود بطارية من الخلايا في أعلى الأذين الأيمن تحكم إيقاع نبضات القلب من 60 إلى 100 إذا كان الشخص في حالة النوم أو الجلوس والاسترخاء، وتزيد في حالة الحركة.

وبين عميد معهد القلب السابق أنه في بعض الأحيان تظهر بؤرة شاردة خارج هذه البطارية تسبب اختلال في كهرباء القلب، وتحدث نتيجة خلل وراثي في كهرباء القلب، أو حدوث تضخم في عضلة القلب لأسباب مختلفة وتسبب الخلل الكهربي الذي يتسبب في الإغماء أو الهبوط.