وقالت المصادر إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد في الصباح المبكر، موضحة أن "حارس أمن خاص أخطر" الشرطة.

وأضافت عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث اكتشفوا "الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة"، لكن محتويات وقيمة المسروقات التي أخذها اللصوص غير معروفة في الوقت الحالي.

وقاد ودريغو ريال مدريد للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه والأولى منذ 9 سنوات، بعدما سجل هدفي الفريق الملكي في الفوز (2-1) على أوساسونا في النهائي يوم السبت الماضي.

وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال والفرنسي كريم بنزيمة الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.

وكان الحرس المدني الإسباني والشرطة الأوروبية "يوروبول" أعلنا في أكتوبر 2019 عن تفكيك شبكة للصوص استهدفت لاعبي كرة القدم من أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية بعد ذلك أن من بين ضحايا هذه الشبكة من اللصوص بنزيمة وزميله السابق في النادي الملكي لاعب الوسط الحالي لمانشستر يونايتد الانكليزي الدولي البرازيلي كازيميرو، ولاعب وسط أرسنال الانكليزي الحالي الغاني توماس بارتي الذي كان يلعب وقتها مع أتلتيكو مدريد.