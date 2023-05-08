وكان الفريقان التقيا في الدور ذاته من الموسم الماضي وتبادلا الفوز، غير أن ريال مدريد تفوق بفارق الأهداف ليتأهل إلى المباراة النهائية ويفوز بالبطولة.

التقى الفريقان 8 مرات، وكذلك الحال مع المدربين، فقد التقيا هما أيضا 8 مرات، خلال قيادتهما لعدد من الفرق الموزعة بين إنجلترا وألمانيا وإسبانيا.

وتعد تلك المواجهة المقبلة بين أنشيلوتي وغوارديولا الخامسة بين المدربين في التشامبيونزليغ.

أنشيلوتي ضد غوارديولا

كانت آخر مواجهة بين أنشيلوتي وغوارديولا خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وحسم أنشيلوتي المواجهة مع غوارديولا بثلاثة أهداف لهدف، وتأهل للنهائي، الذي فاز فيه على ليفربول بهدف وحيد أحرزه لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان مانشستر سيتي فاز على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بنتيجة 4-3.

قبل هذه المباريات، تواجه أنشيلوتي وغوارديولا في التشامبيونزليغ عندما كان غوارديولا مدربا لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وتمكن أنشيلوتي من قيادة ريال مدريد لاكتساح بايرن ميونخ بقيادة غوارديولا حينها 5-0 في مباراتي نصف نهائي موسم 2013-2014، حيث فاز ذهابا في إسبانيا 1-0 قبل أن يكرر الانتصار إيابا في ألمانيا 4-0.

ووفقا لتلك الأرقام، فقد فاز أنشيلوتي في 3 مباريات ضد غوارديولا في دوري أبطال أوروبا كلها مع ريال مدريد، مسجلا 11 هدفا مقابل تلقي 5 أهداف، فيما فاز غوارديولا مرة واحدة كانت مع مانشستر سيتي.

الدوري الإنجليزي

وفي إنجلترا، فاز غوارديولا في جميع مبارياته أمام أنشيلوتي، منها 3 في الدوري الإنجليزي وواحدة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما كان المدرب الإيطالي مديرا فنيا لفريق إيفرتون في الفترة من 2019 إلى 2021.

وخلال هذه المواجهات الأربعة، سجل مانشستر سيتي 12 هدفا، واستقبل هدفين.